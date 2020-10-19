Подгорица, 19 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Из-за различных подходов и определенных идеологических разногласий с некоторыми членами нового правительства по важным социальным вопросам в Черногории и отношения к меньшинствам, как в недавнем прошлом, так и в текущих политических программах, правление Боснийской партии решило, что функционеры партии не войдут в новое правительство Черногории.

Skupstina.me В парламенте Черногории

Как отмечается в заявлении партии, боснийская партия остается приверженной принципам демократии, верховенства закона и демократических реформ.

«Мы будем поддерживать все процессы, направленные на европейскую интеграцию, прозападный путь, укрепление институтов, улучшение положения и статуса боснийцев в политической, экономической и социальной сферах. Мы будем партнером всех демократических сил, как правительства, так и оппозиции, которые преследуют эти цели, и будем поддерживать все правовые решения в этом направлении», — подчеркивают они.