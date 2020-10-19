Великий Новгород, 19 октября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией введен комендантский час для кафе, ресторанов и баров. По поручению главы региона предприятия общепита изменят режим работы и смогут принимать посетителей только до 23:00 часов. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе администрации Новгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Официанты

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Решение об изменении указа губернатора «О введении режима повышенной готовности» было оглашено главой региона Андреем Никитиным во время очередного заседания оперативного штаба. Так, все предприятия общепита региона должны прекращать свою работу строго в 23 часа.

«Контроль за исполнением Указа возложен на министерство промышленности и торговли Новгородской области совместно с УМВД», — говорится в сообщении.

Также Андрей Никитин поручил министерству образования Новгородской области проработать вопрос о продлении осенних каникул в школах дополнительно, на одну неделю. Они начнутся с понедельника, 26 октября, и, по расписанию, должны продлиться десять дней. Окончательное решение будет принято 21 октября.

«Также даю поручение в адрес НовГУ и СПО, которые готовят медиков, обеспечить студентам, работающим в медицинских учреждениях и помогающим медицинским работникам в борьбе с коронавирусом, гибкий учебный график», — отметил Андрей Никитин.

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Напомним, по данным оперштаба на 19 октября, в Новгородской области зафиксировано 68 новых случаев заражения COVID-19, всего — 6402. По статистике, наибольшее количество болеющих в настоящее время коронавирусной инфекцией — офисные и медицинские работники, а также специалисты в сфере промышленности и образования.

В настоящий момент на лечении в стационаре находятся 579 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», 183 койки свободны, три человека находится на ИВЛ. Вместе с тем завершен первый этап вакцинации медицинских работников от коронавируса, второй этап — через 21 день.