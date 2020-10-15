Великий Новгород, , 13:55 — REGNUM В некоторых медицинских учреждениях Новгородской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ограничена плановая госпитализация пациентов, сообщили 15 октября в областном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. В то же время крупнейшие больницы региона в целом работают в штатном режиме.

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«Решение о временном приостановлении в каждом отдельном медицинском учреждении принимает главный врач. Он руководствуется эпидемиологической обстановкой в своём районе (если это районная ЦРБ), а также в самом медицинском учреждении», — пояснили в оперштабе алгоритм реагирования на ситуацию.

В то же время там отметили, что, например, Новгородская областная клиническая больница не прекратила плановую госпитализацию, но вынужденно ограничила её объём.

Дело в том, что сегодня эта больница принимает поступающих по экстренным показаниям пациентов по профилю «кардиология» и «терапия», которые ранее госпитализировались в Центральную городскую клиническую больницу. Госпитализация пациентов по всем остальным профилям продолжается в горбольницу.

«Это временный порядок, организованный в связи с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в оперштабе.

Плановая госпитализация пациентов в штатном режиме продолжается в Областную детскую клиническую больницу и Областной клинический онкологический диспансер.

Добавим, за последние сутки в Новгородской области выявлено 64 новых носителя коронавируса, в том числе 40 — в Великом Новгороде. Это на три случая больше, чем днем ранее.

Общее количество случаев — 6136 за всё время пандемии. Вылечились 4729 человек, 83 человека скончались от COVID-19, остальные продолжают лечение.

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