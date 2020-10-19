Москва, 19 октября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Госдума на фоне второй волны коронавируса намерена 21 октября принять закон о продлении беззаявительного порядка получения выплат при рождении первого или второго ребенка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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"Госдума начнет заседания с рассмотрения в первом чтении и в целом законопроекта, который продлевает до 1 марта 2021 года приостановление положений, которые предусматривают обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок», — сообщил Жуков.

Он напомнил, что беззаявительный порядок действовал до 1 октября.

«Поскольку такой срок заканчивается, мы предлагаем в срочном порядке продлить этот порядок, принять законопроект, в этот же день направить в Совфед, чтобы они могли тоже его одобрить», — добавил парламентарий.