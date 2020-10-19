Саратов, 19 октября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В Саратовской области ежедневно регистрируются более ста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, 19 октября, в стационарах помощь оказывают более 3 тыс. пациентов. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Mos.ru В больнице

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К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 199 заболевших. В госпиталях имеется достаточный запас лекарственных средств для борьбы с инфекцией. В зависимости от мощности больниц, каждое медучреждение обеспечено необходимыми препаратами, которых хватит как минимум на две недели, отметил Шувалов. Кроме этого, медикаментозный запас постоянно пополняется. Пациенты, получающие помощь амбулаторно, лекарства покупают за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области увеличивают количество койко-мест для пациентов с коронавирусом. К развертыванию дополнительного коечного фонда готовится бывший стационар городской клинической больницы №12.

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