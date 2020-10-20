Киев, 20 октября, 2020, 06:19 — ИА Регнум. В интервью украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара прозвучали интересные мысли по поводу отношения Киева к проблеме признания Косово. О том, почему такой ход мысли, который продемонстрировал Боднар, может дорого обойтись Украине в не таком далеком будущем, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В конце сентября Боднар заявил, что решение работать с косовскими паспортами уже принято Украиной. А это значит, что государство Косово, если и не признано уже Киевом (от чего интервьюируемый албанским журналистом Боднар открещивался), то шаги в эту сторону уже вполне очевидны.

При этом высокопоставленный украинский дипломат так и не смог объяснить, в чем же он видит принципиальное отличие между провозглашением самостоятельности Косово и провозглашением самостоятельности Крыма. Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский МИД роет своей стране «косово-крымскую» яму».