9 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Постулат о «территориальной неприкосновенности» — это то, что держало Украину в центре внимания «коллективного Запада» на протяжении последних шести лет. А теперь своими «косовскими плясками» Украина, получается, сама от него отказывается.

Андрей Ганжа, , 11:19 — REGNUM



Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Полвека назад, 24 октября 1970 года, мировая дипломатическая элита наверняка ухмылялась, подписывая Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 (XXV): «Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН». Ведь они оставляли своим преемникам откровенный паллиатив.

А как иначе можно назвать постулирование в рамках одного документа принципа неприменения угрозы силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, с одной стороны, и принципа равноправия и самоопределения народов, с другой.

С тех пор любое изменение границ, как и противодействие этому изменению, могут быть в равной мере обоснованы «принципами ООН». А это означает, что подобные проблемы будут решать не правовые постулаты, а те, у кого за спиной больше денег и оружия.

25 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, в интервью журналисту албанской телерадиокомпании RTV «Ora» Джоуи Малезиа заявил, что «в прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (Тирана) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких маленьких шагов, мы сможем двигаться к каким-то результатам».

Василий Боднар Biuro Rzecznika

Албанские медиа восприняли это заявление однозначно: замминистра «предупредил о возможном признании государства Косово официальным Киевом». Хотя Боднар и подчеркнул, что «мы формально не признали Косово, но если вы посмотрите на наши шаги, то кое-что есть».

Боднар — это персонаж известный, прогремевший весной этого года письмом, где он предписывал «государственным органам власти (по списку)» не признавать геноцид армянского народа. И вот новый интеллектуально-дипломатический изыск выпускника факультета международных отношений Львовского университета и слушателя курса по вопросам европейской интеграции в Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль», считающего, «что случай Косово — это одно, а Крым — другое».

Почему? Да потому что «для нас нет параллелей между этими двумя случаями»: ведь «в случае с Косово у нас есть страна, признанная рядом стран, а в случае с Крымом мы говорим о территории, насильственно захваченной Россией».

Василий Боднар паршиво подготовленный дипломат. Он, очевидно, не знает одной вещи и не понимает другой. Он не знает, что еще летом 2010 года Международный суд ООН признал «одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления Косово» актом, который «в целом не нарушает никаких международных актов или резолюций Совета Безопасности… и таким образом не противоречит нормам международного права».

А это означает, что между «моделью Косова» и «моделью Крыма» — «одностороннее провозглашение независимости временным институтом самоуправления» — никаких принципиальных различий нет. Кроме, конечно, желания украинского дипломата.

Боднар не понимает иной принципиальной разницы косовского и крымского кейсов. Разницы целей. Косово появилось как результат простого деления геополитического субъекта (а в этом статусе Социалистической Федеративной Республики Югославии уж никак не откажешь) на мелкие и беспомощные государственные образования, будущее которых во мраке. Метод совсем не нов: еще во II веке до новой эры Рим таким образом «освоил» Македонию после III Македонской войны — разделил царство на четыре формально независимых региона, а потом с аппетитом изглодал их до косточки.

Албанские боевики. Косово. 1999 U.S. Marine Corps

Крым и Донбасс «откусывают» от Украины с сознательной целью присоединения территорий к другой стране — России. И применяемый для этого метод я бы назвал «техасским сценарием». Вспомним события 1835−45 годов: в 1835 году значительная часть мексиканского штата Коауила-и-Техас восстала, в 1836-м — приняла «Декларацию независимости», девять лет, при всемерной поддержке США, воевала против мексиканских унионистов. И в итоге 29 декабря 1845 года стала «Штатом Одинокой Звезды» в составе США.

И в Крыму, и в Народных Республиках Донбасса происходит тот же сценарий: восстание — независимость — помощь — война. В Крыму все закончилось очень быстро, потому что стратегическое значение «непотопляемого авианосца» передавливало любые дипломатические реверансы. Но все равно сценарий был соблюден: пусть даже менее двух суток, с 17 по 18 марта 2014 года, на полуострове существовало самопровозглашенное независимое государство Крым. Которое и присоединилось к России, как Техас в США.

И ставшее на Украине пейоративом понятие «сепаратисты» вряд ли кого смущало. Полагаю, что мексиканский президент Санта-Анна клеймил техасцев и куда более матерными словами — пока не попал к ним в плен в битве у Сан-Хасинто.

Все это украинский «иностранный замминистра» должен был бы знать. Потому что отсюда следуют выводы.

Оба метода, и «македонский», и «техасский», ничего доброго Украине не сулят. Поэтому любое упоминание не то что Косово — просто Балкан, у нас должно быть табу, потому что оно напрямую ведет в «югославскую яму», к исчезновению еще треть века назад могучего планетарного игрока. Ведь когда Украина вошла в независимость с 43-й ракетной армией (8 дивизий и полков), она именно такой и была.

И беда даже не в том, что «косово-крымские аналогии» или (по особому желанию замминистра Боднара) их отсутствие укрепляют позиции Крыма именно как субъекта Российской Федерации, но и представляют саму Украину как реинкарнацию исторической судьбы Югославии — развала страны на куски.

День народного единства в Крыму Rk.gov.ru

А самое печальное в том, что эта судьба многих геополитических игроков может удовлетворить. В мире появился третий «фактор К» — Карабах. Который уже на пятый день своего существования привел к достаточно неожиданному, пусть декларативному, но альянсу «непримиримых» — США, России и Франции. И следует заметить, что в «Заявлении по Нагорному Карабаху» нет ни слова ни о какой «территориальной целостности»: Трамп, Путин и Макрон призывают стороны конфликта решать проблему вообще «без выдвижения предварительных условий».

А ведь постулат о «территориальной неприкосновенности» — это то, что держало Украину в центре внимания «коллективного Запада» на протяжении последних шести лет. А теперь своими «косовскими плясками» Украина, получается, сама от него отказывается.

И именно этого, похоже, не хочет понимать украинский МИД и его замминистра Василий Боднар.