Москва, 19 октября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. При сдаче ЕГЭ более 400 выпускников заразились коронавирусом. Об этом 19 октября сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

Алексей Колчин ИА REGNUM Социальная дистанция между школьниками при входе в школу для сдачи ЕГЭ

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"В период экзаменов свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — заявил Музаев.

При этом Рособрнадзор ожидал, что показатели будут ещё выше, однако этого удалось избежать за счёт соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.