Степанакерт, 19 октября, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Главное негативное последствиевмешательства Турциив карабахский конфликт — в том, что такое вмешательствоусиливаетвзаимноенеприятиеучастниковконфликта, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 октября, комментируя высказывания президента Армении Армена Саркисяна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заводные

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Ранее Саркисян в интервью «Коммерсанту» заявил, что, по мнению властей Армении, Турция — фактическисторона конфликта в Нагорном Карабахе, а цель Анкары — взять под контроль поставкиэнергоносителейиз Каспийского региона в Европу.

« Полностью согласен с оценками, звучащими в Ереване: прямое вмешательство Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха — это новая геополитическая реальность, причём реальность очень опасная. Дело тут не только в том, что Анкара пытается взять под контроль энергопоставки из Каспийского региона в Европу. И не только в попытках усилить влияние Турции в Закавказье, хотя она и намерена добиваться этого за счёт, конечно же, ослабления российского влияния. Всё это важно, но важнее и, главное, опаснее другое: вмешательство Турции усиливает неприятие сторонами нагорнокарабахского конфликта друг друга.

При сохранении турецкого участия на стороне Азербайджана нахождение взаимоприемлемого политического решения этого конфликта, на мой взгляд, исключено. Слишком велика та рана, которую турки исторически нанесли армянскому народу, и воспоминания о геноциде будут самым разрушительным образом влиять на все обстоятельства и военных действий, и попыток обеспечить мир и политическое решение.

Исследования последних событий в этом конфликте, в возобновившейся войне покажут, чьей инициативой в большей степени было столь рьяное вмешательство Турции: Анкары или Баку. Но если окажется, что это вмешательство инициировал Баку, станет ясно, что расчёта на политическое урегулирование проблемы руководство Азербайджана и не делало.