Нижний Новгород, 19 октября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 19 октября выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1719 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 185 858 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Так, в Нижегородской области выявили 292 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 180, в Оренбургской области — 169, в Саратовской области — 163, в Пензенской области — 160, в Самарской области — 141, в Пермском крае — 127, в Удмуртии — 110, в Кировской области — 107, в Башкирии — 68, в Мордовии — 64, в Марий Эл — 52, в Чувашии — 49, в Татарии — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 37 062 случая, в Ульяновской области — 18 444, в Саратовской области — 18 250, в Оренбургской области — 15 489, в Самарской области — 14 134, в Пензенской области — 13 223, в Пермском крае — 11 734, в Кировской области — 10 212, в Башкирии — 9805, в Чувашии — 9240, в Татарии — 7856, в Мордовии — 7465, в Удмуртии — 7422, в Марий Эл — 5522.

Полностью выздоровели 145 639 жителей округа, за последние сутки выписаны 444 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2477 человек, за минувшие сутки скончались 24 жителя Поволжья, накануне сообщалось также о 33 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 37 742 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в России подтверждено 1 415 316 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 982 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 075 904 жителя России, за сутки выписаны 5328 человек. 24 366 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 179 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 315 046 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 10 475 человек.