Москва, 19 октября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Госдуме назвали тревожным фактом заболевание в Тюменской области около 30% медработников, а также приостановку всех плановых и профилактических приемов в поликлиниках и в больницах региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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»Очень тревожный факт. Если не сказать больше… Эти тревожные цифры — первый звонок о том, что цена победы над ковидом может оказаться значительно дороже, чем рассчитывала власть, резко увеличив уровень смертности из-за тотального переориентирования медучреждений на работу только с коронавирусной инфекцией», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Если и скорость выбывания медиков из строя начнет стремительно расти, что, собственно, и происходит, но пока некритично, то последствия для всех нас могут стать драматическими, с точки зрения серьезного уменьшения численности населения России, рассуждает парламентарий.