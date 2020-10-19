Волгоград, 19 октября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В пять раз по сравнению с нормативной возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь в Волгоградской области. В регионе развёрнуты порядка семи тысяч инфекционных коек, из которых 1374 обустроены за минувшую неделю. Такие данные 19 октября на заседании оперативного штаба привёл губернатор Андрей Бочаров.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Работник скорой помощи

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Пациентов с коронавирусом принимают 33 инфекционных госпиталя. Общее число выявленных носителей инфекции практически достигло 18 тысяч человек, число заболевших пневмониями превысило 27 тысяч человек.

«Нагрузка на региональную систему здравоохранения и лечебные учреждения уже в три раза превысила установленные нормы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации; на скорую медицинскую помощь — возросла практически в пять раз по сравнению с нормативной. Сотрудники медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок. Действенную помощь оказывают привлечённые к работе студенты старших курсов Волгоградского медуниверситета, медицинского колледжа, добровольцы и волонтёры», — сообщил глава региона.

В регионе ещё увеличат количество коек — в первой половине ноября 2020 года в эксплуатацию будет введён новый инфекционный госпиталь в Волжском. С учётом его мощностей и дополнительного коечного фонда в других лечебных заведениях общее количество мест для пациентов превысит восемь тысяч.