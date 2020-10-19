В Волгоградской области нагрузка на скорую помощь выросла в пять раз
Волгоград, 19 октября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В пять раз по сравнению с нормативной возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь в Волгоградской области. В регионе развёрнуты порядка семи тысяч инфекционных коек, из которых 1374 обустроены за минувшую неделю. Такие данные 19 октября на заседании оперативного штаба привёл губернатор Андрей Бочаров.
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Пациентов с коронавирусом принимают 33 инфекционных госпиталя. Общее число выявленных носителей инфекции практически достигло 18 тысяч человек, число заболевших пневмониями превысило 27 тысяч человек.
В регионе ещё увеличат количество коек — в первой половине ноября 2020 года в эксплуатацию будет введён новый инфекционный госпиталь в Волжском. С учётом его мощностей и дополнительного коечного фонда в других лечебных заведениях общее количество мест для пациентов превысит восемь тысяч.