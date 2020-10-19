Кемерово, 19 октября, 2020, 05:30 — ИА Регнум. Тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться и в бактериологической лаборатории Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева. Лаборатория получила соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В минздраве уточнили, что она оснащена всем необходимым оборудованием и сможет выполнять до 500 проб методом ПЦР ежедневно.

«Такие возможности особенно важны сегодня, когда на базе клиники развернуто почти 600 коек для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний, — подчеркнули в министерстве. — Тесты будут делать поступающим в больницу пациентам и сотрудникам медучреждения».