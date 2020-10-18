Элиста, 19 октября, 2020, 00:10 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия второй этап снятия коронавирусных ограничений продлён до 1 ноября. Решение принято с учётом эпидемиологической обстановки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Minzdrav.kalmregion.ru Коронавирус. Калмыкия

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Власти призывают работодателей перевести на дистанционный режим труда сотрудников в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Рекомендуется принять и другие меры, «направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах и снижения рисков распространения COVID-19».

Пожилым людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, остальным — строго следовать санитарным требованиям.