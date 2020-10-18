Баку, 18 октября, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Власти Азербайджана обвинили Армению в нарушении соглашения о гуманитарном перемирии. Об этом 18 октября сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

Nkrmil.am Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха

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В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные действия по защите мирного населения.

«Азербайджан вновь продемонстрировав добрую волю, на основе принципов гуманизма дал согласие на гуманитарное прекращение огня с 18 октября», — отмечается в заявлении.

Несмотря на это, утверждают в Баку, армянская сторона несколько раз нарушила условия соглашения.

Напомним, ранее 17 октября дипломаты Армении и Азербайджана объявили о гуманитарном перемирии, однако после вступления соглашения в силу, обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении его условий.