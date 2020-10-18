Минск, 18 октября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органо задержали более 190 митингующих в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 18 октября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

Sergey Rodovnichenko Задержание

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По информации правозащитников, всего в стране был задержан 191 участник акций протеста. Известно, что митингующие не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, очередная акция протеста, организованная оппозиционными силами Белоруссии, прошла в Минске и других городах стран 18 октября.

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