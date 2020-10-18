Брюссель, 18 октября, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с нарушением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 18 октября сообщается на официальном сайте содружества.

European Parliament Жозеп Боррель

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"Европейский союз сожалеет о продолжающихся нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе и его районах. Это ведет к большим страданиям среди гражданского населения», — отметил Боррель.

Дипломат призвал Баку и Ереван соблюдать ранее достигнутые договоренности и прекратить столкновения.

Напомним, ранее представители Армении и Азербайджана достигли соглашение о гуманитарном перемирие, которое началось в полночь по местному времени, 18 октября. Тем не менее, боевые действия возобновились.