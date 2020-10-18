Берлин, 18 октября, 2020, 21:14 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в настоящее время находится на карантине, получил отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом сообщает 18 октября газета Bild со ссылкой на канцелярию главы государства.

Kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

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В сообщении говорится, что второй тест на коронавирус у Штайнмайер также оказался отрицательным.

Напомним, 17 октября газета Der Tagesspiegel со ссылкой на канцелярию главы государства сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после выявления SARS-CoV-2 у одного из его личных охранников принял решение уйти на карантин.

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