Санкт-Петербург, 18 октября, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Глава Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов на время следствия по делу о хищении 700 млн рублей из районного бюджета будет находиться под домашним арестом. Такое решение вечером 18 октября принял Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Геннадий Орлов во время суда по избранию меры пресечения

Напомним, Орлов подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он был задержан 17 октября. Ранее по тому же делу в СИЗО был отправлен теперь уже бывший подчиненный Орлова, председатель районного комитета финансов Александр Болучевский.

По версии следствия, Геннадий Орлов вместе с иными лицами, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и других работах, которые на самом деле не выполнялись. На счета подконтрольных юридических лиц из местного бюджета были переведены не менее 700 млн рублей.

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, следствие требовало отправить Орлова в СИЗО, а защита просила отказать в этом, либо избрать домашний арест.

Следствие довело до сведения суда, что Орлов обвиняется в особо тяжком преступлении, подозреваемый может воздействовать на свидетелей, обладает большими связями, может скрыться и уничтожить доказательства.

В свою очередь адвокаты заявили, что Орлов социально адаптирован, награжден госнаградами. «Кроме того, защита обратила внимание на то, что именно Орлов сообщил следствию о совершенном Болучевским преступлении, а заграничный паспорт у него изъяли», — пояснили аргументы адвокатов в судебной пресс-службе.

Сам Орлов объявил, что свою вину не признает и скрываться не собирается: «Хотел бы скрыться, уже скрылся».

Суд констатировал, что доказательства вины Орлова суду не представлены и избрал чиновнику домашний арест на срок по 12 ноября 2020 года.