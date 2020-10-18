Вашингтон, 18 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии и главный соперник нынешнего президента США Дональда ТрампаДжо Байден 17 октября выступил с планом по развитию отношений США с Косово и Албанией после его возможной победы на выборах.

Michael Stokes Джо Байден

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, план был представлен представителям албанской диаспоры в США в письме.

Основные положения плана таковы: независимость самопровозглашенного Косово необратима и соответствует международному праву, подход Трампа к проблемам в отношениях между Косово и Сербией является недопустимым и должен быть изменен, с тем, чтобы восстановить справедливость и равенство в отношениях между двумя странами. США будут работать в партнерстве с Евросоюзом с целью достичь стабилизующее решение, которое будет справедливым и всеобъемлющим и будет предполагать взаимное признание Сербии и Косово и сохранение территориальной целостности Косово. Также США поддержат либерализацию визового режима между Косово и Сербией.

Журналисты агентства считают, что данный план Байдену «нашептали на ушко» представители албанского лобби в США, недовольные политикой Трампа в крае, в том числе вмешательством США в процесс смены власти и навязанным Трампом Косово и Сербии соглашением.

Напомним, 16 октября смещенный при участии представителя Трампа по диалогу Косово и Сербии Ричарда Гренелла с поста премьер-министра лидер косовской оппозиции Альбин Курти призвал албанцев, имеющих американское гражданство, поддержать Байдена на выборах.