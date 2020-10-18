Баку, 18 октября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под свой контроль Худаферинский мост в Нагорном Карабахе. Об этом 18 октября сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter.

Худаферинский мост

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«ВС Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом, — написал Алиев. — … Карабах — это Азербайджан».

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что семь сел и город Физули в Карабахе взяли под свой контроль ВС Азербайджана.

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