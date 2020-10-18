Баку, 18 октября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Власти Азербайджана готовы передать Армении часть тел погибших военнослужащих. Об этом 18 октября сообщается на официальном сайте Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

Передача состоится при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК).

«На встречах, проведенных Госкомиссией с азербайджанским представительством МККК, сообщено о том, что в соответствии с духом объявленного между Азербайджаном и Арменией временного гуманитарного перемирия Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении часть находящихся на азербайджанской стороне тел армянских военнослужащих», — отмечается в заявлении.

Передача должна состояться в специально созданном для этого коридоре на государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, столкновения между двумя странами начались 27 сентября, причиной стал нерешенный территориальный спор по поводу Нагорного Карабаха. Благодаря посредничеству России стороны заключили соглашение о прекращении огня.