Москва, 18 октября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 18 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

POVar27 Аэропорт «Внуково»

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ опубликовали прогноз о том, что температура воздуха выше климатической нормы на 1−2°С ожидается на европейской и на большей части азиатской территории страны в октябре.