Минск, 18 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Белоруссии в ходе очередной акции протестов недовольных результатами президентских выборов были задержаны девять человек, список которых 18 октября опубликован правозащитным центром «Весна» и постоянно дополняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

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Шесть человек задержали в городе Светлогорске Гомельской области, трое задержаны в Минске. Сообщается, что один из задержанных школьник. Среди задержанных есть журналист издания «Белорусы и Рынок» Артём Майоров.

Также по информации оппозиционных telegram-каналов в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, также есть информация о перебоях в работе домашнего интернета.