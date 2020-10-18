Баку, 18 октября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. О сбитии «очередного» штурмовика СУ-25 вооруженных сил Армении заявили 18 октября в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Mil.ru Штурмовик Су-25

«18 октября в 12.30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении», — сообщает источник.

В оборонном ведомстве Азербайджана также сообщили, что штурмовик ВС Армении пытался нанести авиаудары по позициям армии Азербайджана на Джебраильском направлении.

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В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла данную информацию.

«Это не соответствующая действительности информация», — цитирует Шушан Степанян Aysor.am.

Напомним, сегодня, 18 октября, в 00:00 вступило в силу действие договоренности сторон о режиме прекращения огня в гуманитарных целях.