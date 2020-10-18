Ташкент, 18 октября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. В Узбекистане по состоянию на утро 18 октября выявили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных в стране случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 63 124.

29 новых случаев заражения выявили в Ташкенте, 26 — в Ташкентской области, семь — в Каракалпакстане, девять — в Андижанской области, 19 — в Джизакской, 14 — в Наманганской, десять — в Сырдарьинской, 11 — в Сурхандарьинской, четыре — в Хорезмской области.

Сообщается о еще одном летальном исходе заболевания. За весь период эпидемии в Узбекистане выздоровели 60 080 ранее инфицированных SARS-CoV-2, что составляет 95% от общего числа выявленных случаев инфицирования. 2519 инфицированных в данный момент получают лечение.