Москва, 17 октября, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Исследование «Глобальное бремя болезней», согласно которому Россия заняла самую низкую позицию по продолжительности здоровой жизни в Европе, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

»Тут всё просто… Низкий уровень профессионализма медработников, начиная с медвуза. Сокращение числа врачей в поликлиниках. Бесплатная медицина стала неэффективной, а платная не всем по карману. Частые случаи «развода на деньги» пациентов платных клиник вызывают недоверие людей к таким учреждениям. Отсутствие всеобщей диспансеризации и качественного обследования пациентов вызывает запоздалое выявление опасных заболеваний. Прибавим некачественную, фальсифицированную еду, стрессы по поводу девальвации рубля, неумолимого роста цен на товары и услуги. И получаем в итоговый результат», — поделился мнением Семён В.

Большинство комментаторов в своих рассуждениях о причинах низкой продолжительности здоровой жизни в России пришли к выводу, что проблема кроется в плохой системе здравоохранения страны.

Кроме того, по их мнению, на данные показатели влияют постоянные переработки жителей России, которые живут с постоянных недостатком финансовых средств.

«Люди, чтобы выжить, работают по 15 часов. Я сам так работаю», — отметил Александр Н.

Тот довод, что на здоровую жизнь жителей России влияет алкоголь и табакокурение, не убедили комментаторов. Они привели в пример Германию и Францию, которые употребляют алкоголя больше, чем в России, но живут дольше.

«Думаю, дело не в употреблении алкоголя и сигарет, а в их качестве. Так же, как и в качестве продуктов. Наша страна не вошла даже в десятку стран алкоголиков и курильщиков. Впереди нас и Германия и Франция и другие. Только продолжительность жизни там значительно выше», — написал пользователь под псевдонимом «Валекс».

Напомним, 17 октября стало известно о результатах исследования «Глобальное бремя болезней», согласно которому Россия заняла самую низкую позицию по продолжительности здоровой жизни в Европе.