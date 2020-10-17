Братислава, 17 октября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Словакии применили слезоточивый газ для разгона акции протеста, вызванной недовольством мерами, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 октября сообщает газета Pravda.

Ντουντούκα Слезоточивый газ

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Манифестанты собрались в столице государства, городе Братислава, перед дворцом правительства.

На акцию протеста собралось порядка 500 человек. Среди демонстрантов были преимущественно футбольные фанаты, недовольные запретом на проведение матчей.

Напомним, в настоящее время в Словакии действует режим чрезвычайной ситуации, принятый в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекциии. В рамках режима запрещено собираться более чем вшестером.