Ереван, 17 октября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта начнется 18 октября с 00:00 по местному времени. Об этом 17 октября говорится в сообщении МИД Армении, обнародованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

«Республика Армения и республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следуя заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября, заявлению президентов Франции, РФ и США от 1 октября и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября было принято данное решение.

Напомним, 16 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью CBN News заявил, что власти Азербайджана хотят осуществления этнических чисток в Карабахе.

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