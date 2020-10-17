Рим, 17 октября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. 17 октября в «Милане» на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках 4-го тура итальянской Серии А 2020/21 встретились «Интер» и «Милан». Матч завершился победой «россонери» со счетом 2:1 благодаря дублю Златана Ибрагимовича на 13-й и 16-й минутах. Единственный мяч «Интера» забил Ромелу Лукаку.

Дмитрий Неймырок Златан Ибрагимович

«Милан», одержав 4-ю подряд победу и набрав 12 очков, поднялся на первую строчку. «Интер» с 7-ю баллами остался на шестом месте.