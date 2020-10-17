Степанакерт, 17 октября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. В результате столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 36 мирных жителей. Об этом 17 октября сообщил пресс-секретарь премьер-министра республики Артак Бегларян.

Mod.gov.az Реактивная система залпового огня азербайджанской армии

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"Минимум 36 гражданских жертв и 115 раненых», — подчеркнул дипломат во время брифинга, добавив, что среди погибших восемь женщин.

Среди пострадавших 105 человек получили тяжелые ранения, остальные — легкие.

Напомним, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Благодаря усилиям Москвы удалось достигнуть соглашения о прекращении огня, которое периодически нарушается.