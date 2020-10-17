Москва, 17 октября, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которых обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в субботу, 17 октября, говорится в сообщении МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

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»Лавровым акцентирована сохраняющаяся актуальность заявления президентов РФ, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что необходимость строгого следования положениям Московского заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении от 10 октября была подчеркнута в ходе бесед дипломатов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что семь сел и город Физули в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль вооруженные силы Азербайджана.

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