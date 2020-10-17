Приштина, Сербия, 17 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти в пятницу, 16 октября, отправил в отставку главу полиции края Рашита Чаляя, директора таможенной службы Ибрахима Джаку, а также главу налоговой администрации Илира Муртезая.

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В пресс-релизе правительства Косово сообщается следующее:

В соответствии с законными компетенциями и на основании рекомендаций министра финансов сегодня премьер-министр Республики Косово господин Авдулла Хоти принял решение освободить от должности исполняющих обязанности генерального директора таможенной службы Косово и Генерального директора налоговой администрации Косово.

Конкретные причины отставки Чаляя, Джаки и Муртезая общественности не сообщили.

На место и.о. главы полиции был назначен Самедин Мехмети.