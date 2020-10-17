Брюссель, 17 октября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильемс заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом 17 октября она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Thomasdaems89 Софи Вильемс

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Дипломат предположила, что инфицирование произошло в ее семейном кругу, так как в связи с ее профессиональной деятельностью были предприняты все необходимые меры для защиты от заражения.

«Результат моего теста положительный. Вероятно, заражение произошло в семейном кругу, так как вне моего дома были предприняты все необходимые меры предосторожности», — отметила Вильемс.

Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заразился министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.