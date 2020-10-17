Баку, 17 октября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры удара по зенитно-ракетному комплексу С-300, принадлежащему Армении. Соответствующее видео было размещено 17 октября на официальном сайте ведомства.

Mil.ru ЗРК С-300

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Момент уничтожения техники был запечатлен беспилотным летательным аппаратом азербайджанских вооруженных сил.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вспыхнул 27 сентября. Несмотря на соглашение о прекращении огня, ситуация в регионе остается напряженной.