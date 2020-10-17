Копенгаген, 17 октября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Влияние группы крови человека на вероятность заражения SARS-CoV-2 и тяжесть течения заболевания COVID-19 подтвердили исследователи из Дании. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Blood Advances.

Анализ крови

В сообщении говорится, что на результатах двух масштабных работ основаны выводы специалистов. Так, они сравнили данные более 2,2 млн человек из разных стран мира с данными более 473 тыс. пациентов с COVID-19 в Дании. Оказалось, что реже всего заражаются коронавирусом люди с первой группой крови, которые также менее склонны к тяжелому течению болезни COVID-19.

При этом специалисты выяснили, что среди пациентов со второй, третьей и четвертой группами крови было выявлено наибольшее количество заразившихся SARS-CoV-2.

Также отмечается, что данные около 100 жителей Канады с тяжелым течением COVID-19 включало другое исследование. Исследователи выяснили, что пациенты со второй и четвертой группами крови чаще всего нуждались в искусственной вентиляции легких.

Как передавало ИА REGNUM, ранее академик РАН Рахим Хаитов сообщил журналистам, что препарат против коронавируса, который будет прицельно останавливать размножение коронавируса, разрабатывается в РФ.

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