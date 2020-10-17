Москва, 17 октября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Испытания купленных у России трёх зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» военными Турции вызвали обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

»Можно не сомневаться, против кого направлены учения на Чёрном море. РФ проиграла всё, что можно было проиграть в стратегическом плане. Поставка террористов уже идёт с юга, теперь в дополнение запугивание собственным оружием. РФ — это не СССР…» — поделился мнением Grisha A.

Многие комментаторы считают необходимым провести расследование насчёт того, почему новейшее вооружение Российской Федерации было продано Турции. По видению пользователей, подобные образцы техники должны держаться в секрете от других стран.

«Насколько я помню, в России сплошные «белые пятна», неприкрытые системами ПВО. Выходит, интересы Турции выше собственной безопасности?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «едим задомом».

Часть пользователей предположила, что Турция приобрела у России С-400 только с той целью, чтобы изучить, каким образом можно эффективнее уничтожать подобные комплексы. Они считают, что Турция готовится к вероятной войне с Россией в Черноморском регионе.

«Турция купила С-400 только для того, чтобы научиться его уничтожать. Они уже полностью изучили этот комплекс, испытали его своими F-16 и т. д. Это было понятно с самого начала. Всё остальное российское вооружение турки уже умеют уничтожать с помощью беспилотников. Поэтому Турция уверенно себя чувствует на всех фронтах. Поэтому возобновился конфликт в НКР. И не надо говорить про экспортные варианты. Теперь Турция будет ещё смелее и решительнее в региональных конфликтах», — считает Artem G.

Для многих комментаторов до сих пор остаётся непонятным то, зачем данные системы вообще были проданы военным Турции.

Напомним, 16 октября военные Турции провели испытания купленных у России зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».