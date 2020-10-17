Баку, 17 октября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Число жертв среди населения азербайджанского города Гянджа возросло до 13 человек. Об этом 17 октября сообщается в заявлении МЧС Азербайджана.

Fhn.gov.az После обстрела Гянджи

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Сотрудники спасательных служб в настоящий момент извлекли из-под обломков 13 человеческих тел, кроме того, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 52 человека.

Спасательные работы продолжаются. По данным азербайджанского ведомства, среди убитых есть дети. В Армении факт удара по гражданским объектам города Гянджа отрицается.

Напомним, конфронтация между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Благодаря усилиям Москвы с 10 октября было объявлено о прекращении огня, однако режим деэскалации периодически нарушается обеими сторонами.