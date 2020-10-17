Вашингтон, 17 октября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 69 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 октября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Russian.news.cn Нью-Йорк в период эпидемии коронавируса

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 69 156 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 8 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 883 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 218 602.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 62 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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