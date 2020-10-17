Москва, 17 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией, породило множество комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Многие оказались не удивлены мнению Эрдогана. По их видению, президент Турции ведёт систематическую политику, направленную на ослабление влияния России из черноморского региона.

«А что вы от него ожидали? Турция всегда была и будет нашим заклятым врагом на южном направлении. И не надо строить никаких иллюзий по этому поводу. Когда шла чеченская война, на территории Турции были развёрнуты целые госпиталя для боевиков воевавших территории Чечни. Огромный поток денег шёл на поддержку боевиков именно через Турцию. Пока Турция хорошо не получит по зубам, как это бывало в истории, она так и будет вмешиваться в дела на южном направлении!» — пишет Денис Ю.

Часть граждан привела историческую справку о том, что Крым еще с XIX века был под влиянием России. При этом пользователи указали Украине на то, что Эрдоган не хочет, чтобы полуостров вернулся в состав Украины. Он просто хочет получить своё влияние над данным регионом.

«В Крымской кампании 1854−1855 гг. никто из противоборствующих сторон не ставил под сомнение принадлежность Крыма России. И только Украина, которая получила Крым будучи в составе СССР в административное управление, теперь из кожи лезет, чтобы доказать свои права на Крым. С ней все понятно — непомерное самолюбие. При этом Украина не понимает, что Эрдоган беспокоится не о ней, а о том, чтобы сделать Крым турецким, а Черное море — внутренним для Турции. Украина понимает последствия для нее осуществления этих чаяний Турции?» — задаётся вопросом Олег К.

Отдельные граждане, которые указали на то, что проживают в Крыму, заявили о том, что Эрдоган не является гражданином России и не проживает на полуострове. А это означает, что мнение президента Турции не может оказывать воздействие на результаты референдума, по результатам которого Крым вернулся в состав России.

«Живу в Крыму. Признание Крыма российским произошло по совместному решению народов Крыма и России. Как мне известно, господин Эрдоган не является гражданином России или жителем Крыма. А если бы был жителем Крыма, то его мнение не увеличило бы процент тех, кто был на референдуме против присоединения Крыма к России. 7% таких несогласных так и осталось бы 7%. Даже если прибавить голос одного Эрдогана. Ничего не поделаешь, Крым вернулся в Россию ради счастья народов Крыма и России. Недоброжелатели существуют, но собаки лают, а караван идет», — считает Александр Ш.

Нашлись и те, кто указал на продажу российского противовоздушного вооружения на территорию Турции. По мнению граждан, отечественная техника может быть применена против России в вероятной войне двух стран.

«Я помню, что в 2015 году президент Эрдоган лично отдал приказ сбить российский самолёт Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии. Кроме того, Турция испытывала купленные у России ЗРС С-400. Смогут ли С-400 Турции сбить наши военный самолеты в Крыму?» — пишет пользователь под псевдонимом Dp.

Напомним, 16 октября президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией.