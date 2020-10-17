Москва, 17 октября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации предлагает провести очередную реформу правоохранительных органов страны с акцентом на сокращении расходов. Об этом сегодня, 17 октября, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо аппарата Совета безопасности первому замминистра внутренних дел Александру Горовому.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов Российской Федерации

В письме сказано, что сперва нужно сократить кадровую численность органов внутренних дел как минимум на 10%. Сокращение рекомендуется проводить за счет ваканский и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций. Таких сотрудников предлагается переводить на гражданскую службу.

Далее предлагается передать функцию МВД по координации программы по переселению соотечественников в министерство труда и социальной защиты. Кроме того, контрольно-разрешительные функции в сфере легального оборота наркотических средств предлагается передать Минздраву.

Должен быть оптимизирован управленческий аппарат МВД — соотношение количества начальников к количеству подчиненных предлагается привести к соотношению по принципу «ёлочки».

Ещё одно предложение — создание единого расчетного центра и единой системы материально-технического (тылового) обеспечения всего силового блока для централизации финансово-хозяйственной деятельности. Это также должно позволить сократить расходы.

Самое радикальное предложение — это объединить на основе МВД полицию, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП), с одновременным сокращением численности сотрудников.

Также Минфин предлагает увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию силовикам с 20 до 25 лет, не включая при этом срок учебы. Одновременно с этим прекратить индексацию «военных» пенсий на дополнительные 2% сверх уровня инфляции. И при этом установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого для начисления «военных» пенсий не выше 80% (сейчас 73,68%).

Ещё одна мера — увеличить срок носки вещевого имущества.

По данным ряда экспертов, такие меры должны позволить сэкономить порядка 20 млрд рублей в год.