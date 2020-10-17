Салехард, 17 октября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 октября сообщает региональный оперативный штаб.

yanao.ru В лаборатории по исследованию на коронавирус

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Из них 14 случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 30, по 20 — в Ноябрьске и Муравленко, .в посёлке Пангоды — 12.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 164 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 17 октября зарегистрировано 17 954 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 805 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.