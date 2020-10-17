Выборг, Ленинградская область, 17 октября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали главу Выборгского района Геннадия Орлова, которого подозревают в причастности к хищению из бюджета района на сумму свыше 700 млн рублей. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

Vbglenobl.ru Геннадий Орлов

Ранее по тому же делу был арестован главный финансист района. Сам Орлов 14 октября объявил, что уходит в отставку, но местные депутаты отказались ее принимать. При этом областная власть поддержала уход главы Выборгского района.

По данным следствия, Геннадий Орлов не позднее 31 июля 2019 года, умышленно, по предварительному сговору, вместе с председателем комитета финансов администрации Выборгского района Александром Болучевским и другими лицами, организовал перевод средств местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей.

Для оправдания хищений в документы были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, которые в действительности не выполнялись,

«Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению», — заявили в СУ СКР.

Напомним, еще в сентябре текущего года в Ленобласти был задержан председатель районного комитета финансов Александр Болучевский. По данным следствия, он предоставлял для оплаты сведения о проделанной работе по капремонту зданий Выборга, хотя на деле никакие работы не проводились. Районному бюджету, по данным следствия, был нанесен ущерб на сумму свыше 700 млн рублей, однако, по мнению следователей и финансистов районной и региональной администраций, присвоенных средств могло быть больше.

Теперь фигурантом уголовного дела стал и сам глава района — Геннадий Орлов, который исполнял свои обязанности на этом посту на протяжении 11 лет и подал заявление на увольнение в конце уходящей недели, после беседы с губернатором региона. Как уточнили в СУ СКР, Орлова подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст.159 УК РФ) на сумму свыше 700 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователи регионального управления СК совместно ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого», — пояснили в ведомстве.

Подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.