Киев, 17 октября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников рассказал о судьбе российских граждан, проживающих на территории республик Донбасса в случае возвращения территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на хорватском телеканале N1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Резникова, жители ДНР и ЛНР, ассоциирующие себя с русской национальностью, имеющие гражданство Российской Федерации, получившие соответствующие паспорта, «будут иметь право свободного выбора». Украинский политик отметил, если они хотят оставаться жить на этих территориях, «тогда они будут иметь статус иностранца, проживающего в Украине». В качестве альтернативы Резников назвал желание жителей ДНР и ЛНР переехать с этих территорий «абсолютно свободно».

В качестве примера он привел Хорватию, «которая дала возможность принимать решения людям свободно и защищает права национальных меньшинств». Аналогичный хорватскому подход, по его словам, будет применен Украиной.

«Сегодня миллион пятьсот, по нашей оценке, внутренне перемещенных лиц, которые из-за этой войны вынуждены были бежать. Они также будут иметь право вернуться назад и начинать снова жизнь. Мирную жизнь. Сегодня на территории Донбасса проживают не только представители русской национальности, большая диаспора армянская, большая диаспора греков, которые переселились, и много других. Поэтому все имеют право национальные меньшинства на реализацию своих прав», — пояснил министр.

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Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что включение в конституцию Украины особого статуса Донбасса является «худшим путем», пояснив, что это путь к федерализации и потере суверенитета.