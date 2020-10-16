Киев, , 18:43 — REGNUM Включение понятия полноценного особого статуса Донбасса в конституцию Украины — это путь к федерализации и потере суверенитета страны, считает вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Об этом он заявил в интервью каналу N1, фрагменты из которого сегодня, 16 октября, цитируют украинские СМИ.

«Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в конституцию Украины, потому что это худший путь — это путь к федерализации и потери суверенитета страны», — сказал Резников.

Вместо этого, отметил он, Киев выдвигает свой, «украинский» вариант особого статуса.

«Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация. Этого будет достаточно, чтобы развивать украинский Донбасс», — добавил вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине действует принятый еще при президентстве Петра Порошенко закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Верховная рада страны периодически продлевает срок действия этого документа.

В августе глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что формулировку «особый статус Донбасса» нужно изменить, чтобы она соответствовала законодательству Украины.