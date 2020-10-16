Нью-Йорк, США, 16 октября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 16 октября, на фоне заявлений Pfizer о скором готовности вакцины от COVID-19, однако энтузиазм инвесторов быстро закончился.

Нью-Йоркская фондовая биржа

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К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 112,11 пункта (0,39%), до 28 606,31 пункта. Диапазон Dow составил 28 570,72 — 28 842,90 пункта.

S&P 500 опустился на 2,94 пункта (0,08%), до 3480,40 пункта, диапазон — от 3480,40 до 3515,98 пункта. Nasdaq опустился на 42,32 пункта (0,36%), до 11 671,56 пункта, диапазон — от 11 648,53 до 11 827,42 пункта.

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