Пашинян пожаловался Трюдо на действия Турции в Закавказье
Ереван, 16 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о намерении Турции утвердить своё влияние в Закавказье, сообщает 16 октября пресс-служба правительства Армении.
Уточняется, что Пашинян обратил внимание канадского премьер-министра «на пагубную вовлеченность Турции в боевые действия и неприемлемые намерения этой страны утвердиться в регионе Южного Кавказа».
При этом он поблагодарил Трюдо за заморозку экспорта канадских товаров военного назначения в Турцию.
«Премьер-министр Канады выразил обеспокоенность создавшейся ситуацией и заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем», — указано в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян на встрече с главой МИД Греции обсудил эспансионистскую политику Турции.