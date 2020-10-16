Ереван, 16 октября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о намерении Турции утвердить своё влияние в Закавказье, сообщает 16 октября пресс-служба правительства Армении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

Уточняется, что Пашинян обратил внимание канадского премьер-министра «на пагубную вовлеченность Турции в боевые действия и неприемлемые намерения этой страны утвердиться в регионе Южного Кавказа».

При этом он поблагодарил Трюдо за заморозку экспорта канадских товаров военного назначения в Турцию.

«Премьер-министр Канады выразил обеспокоенность создавшейся ситуацией и заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян на встрече с главой МИД Греции обсудил эспансионистскую политику Турции.