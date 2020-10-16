Черкесск, 16 октября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Для жителей Карачаево-Черкесии в возрасте 65 лет и старше вновь продлен режим самоизоляции. Работающие пенсионеры не будут трудиться до 30 октября. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов, сообщили 16 октября в пресс-службе руководителя и правительства региона.

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Поправки в указ главы КЧР «О введении режима повышенной готовности» сделаны в целях оформления листков нетрудоспособности тем лицам старше 65 лет, которые продолжают трудиться на производствах и в организациях. Решение главы принято в целях обеспечения их защиты от угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, указ главы Карачаево-Черкесии о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции был подписан в марте 2020 года. С тех пор в него неоднократно вносились изменения, в том числе касающиеся продления режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.