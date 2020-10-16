Брюссель, 16 октября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Ноябрьский неформальный саммит Евросоюза не состоится из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщила 16 октября журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Меркель «Я сегодня в свете пандемии ясно дала понять, что мы, к сожалению, запланированный нами в ноябре неформальный саммит не сможем провести и вынуждены отказаться от этого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором обсуждался широкий круг вопросов, включающих европейские санкции в отношении Белоруссии, войну в Нагорном Карабахе, «дело Навального», политику Турции в Средиземноморье.