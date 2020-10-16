Челябинск, 16 октября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Лицам в возрасте старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, как и прежде рекомендовано не покидать своего жилья и работать в дистанционном формате. Также населению предписано носить маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте, поликлиниках и других местах, в которых много людей. Обязательным является и соблюдение санитарной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введён на Южном Урале в марте. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.